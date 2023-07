Elton John: orgulho gay é casar e ter filhos

A autobiografia de Elton John faz-me lembrar os ensaios de Andrew Sullivan (gay e conservador), o primeiro intelectual a propor de forma sistemática o casamento gay, uma ideia desprezada no final dos anos 80 pelos mais tradicionalistas à direita mas também pela própria vanguarda do movimento gay, que via no casamento um anátema. Mas, com o tempo, as figuras gays dos anos 60 aproximaram-se do casamento e Elton John é hoje o símbolo da paternidade e do casamento enquanto pilar da sociedade