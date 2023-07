Costa, o populista que não respeita a inteligência dos portugueses

Antes de vermos isto melhor, duas pequenas notas, porém, sobre mais uma figura menor do universo socialista: Capitão Ferreira, o ex-Secretário de Estado da Defesa Nacional. Primeira nota: mais um governante socialista acusado de corrupção e participação económica em negócio. Sim, eu sei isso tudo: que vivemos num estado de direito, bla, que todos têm direito à presunção de inocência, bla, e que é preciso aguardar o trânsito em julgado, bla. Mas este bla bla bla, que é vital na vida das democracias liberais tem dois problemas: o primeiro, é que para que tal seja verdade, é necessário que a Justiça funcione; o segundo, é que se é verdade que há assuntos que têm que correr na Justiça, nos seus tempos, há consequências políticas que não podem deixar de ser tiradas, num tempo mais curto. E isso é particularmente importante num momento de colapso moral, como aquele, outra vez, em que o Governo e o PS se encontram. Lamento, mas o General Costa não pode ver a queda do Capitão Ferreira com a estupefacção e a distância dos inocentes.

Segunda nota: este ex-Secretário de Estado respondeu ao “questionário prévio à integração de novos membros no Governo”? Eu sei que o questionário só entrou em vigor em Janeiro, depois do Miguel Alves, da Carla Alves, da Alexandra Reis, e tutti tutti quanti, para o Governo exibir propósito de correcção e virtude na acção. Só que não. O Sr. Presidente da República, aliás, avisado, bem avisou: o questionário aplica-se a governantes em funções. Mas, como sempre, se tudo lhes correr bem, ninguém os vai confrontar com isso.

Voltemos a António Costa. Primeiro, a rábula: “deixemos a Justiça funcionar”. A mera afirmação da Justiça portuguesa a funcionar é já uma espécie de oxímoro trágico-cómico: em 2019, bem o Presidente da República criticou a morosidade da Justiça, na sessão de abertura do ano judicial, clamando por Justiça “célere [já] que justiça extemporânea é justiça pouco justa”. Esta frase, ou aqueloutra do “à justiça o que é da justiça”, na boca de António Costa, é, portanto, um tratado de cinismo.

Segundo, a arrogância: "ando na rua e ouço o que as pessoas dizem e tem muito pouco a ver com esses assuntos". A desvalorização que Costa faz destes assuntos mostra a pouca importância que atribui à corrupção; a Ana Sá Lopes, ontem, no Público, lá explicou a coisa. Mas a razão parece óbvia: se o PS, mais do que não se livrar da teia, é a teia, o país que se habitue à teia. E, porém, o raciocínio de Costa é ainda mais fino, mais elegante que a sua indumentária, mais elaborado do que o seu discurso. Os “dados parecem indicar que a reduzida participação política em Portugal se deve, em parte, às carências socio-económicas da população, sobretudo daqueles que têm menores rendimentos (...) e, consequentemente, compromete a qualidade da democracia como um todo”, lê-se numa publicação do Instituto Mais Liberdade. Ora, num país mais pobre, com gente mais dependente e politicamente mais desligada, o populismo tem terreno arado e adubo abundante.

Terceiro, a desfaçatez: "a função do Governo é governar a pensar nas pessoas e o que as preocupa é o impacto da inflação e se vamos continuar a reduzi-la, se vamos prosseguir uma política de melhoria de rendimentos, os desafios que o reforço do SNS coloca (...) e temos de continuar a investir nas qualificações e a transformar a economia. Há uma mudança estrutural em curso na nossa economia que, com a estabilidade das políticas, vamos conseguir manter". Costa fala de si e do seu governo como peça, virtuosa talvez, de um círculo virtuoso, invocando rendimentos, SNS, qualificações e economia.

Vamos a factos (e para isso recorro ao +Factos do Instituto Mais Liberdade). Sobre rendimentos: o rendimento disponível das famílias portuguesas, ajustado pela inflação,está bastante abaixo do que se registava no 4.º trimestre de 2019 (-4,1%); em apenas 6 anos, de 2015 a 2021, Portugal foi ultrapassado por 4 países em termos de salário médio líquido, ajustado para o mesmo custo de vida, na União Europeia. A remuneração média em Portugal é, actualmente, a 8.ª mais baixa no espaço comunitário; Portugal tem o 4.º pior desempenho ao longo das 2 últimas décadas entre os países da OCDE.

Sobre o SNS: a percentagem de portugueses que aguardam cirurgias aumentou significativamente quando comparado com 2010; as urgências hospitalares atendem hoje menos pessoas do que em 2019. E, da parte do Governo, onde sobram promessas falha a execução: a execução do orçamento, muito aquém do orçamentado, explica o engodo e a engorda.

Sobre fiscalidade, competitividade, qualificações e economia: Portugal tem o 2.º sistema fiscal menos competitivo para as empresas na OCDE; está entre os países com menos competências digitais e de liderança da UE. E é caso para perguntar: onde é que está a mudança estrutural em curso na nossa Economia, quando de acordo com o estudo recente da OCDE, as empresas estrangeiras enfrentam “um elevado nível de burocracia e regulação em Portugal, exigindo que afectem tempo e recursos significativos às interacções com a administração pública”?

De que é que Costa quer falar? Costa é um populista que não respeita a inteligência dos portugueses e um incompetente que não soube usar em favor do país o poder que o país nele confiou. O Sr. Presidente da República, no passado dia 10 de Junho, recomendou a poda da árvore. Tem razão no princípio geral, mas está tragicamente enganado no caso específico: a poda justifica-se quando a árvore está viva e ainda pode ser salva. Infelizmente, esta árvore não tem poda possível, está podre. O Governo de Portugal está podre e está morto.

Pedro Gomes Sanches escreve de acordo com a antiga ortografia