Cartoon na RTP: à censura junta-se o ridículo e um sério aviso

A reação pavloviana ao cartoon na RTP é ridícula quando a crítica era à polícia francesa. Preocupantes são as exigências de explicações no Parlamento. A indignação é livre, mas a RTP é independente do poder político. Depois virá o quê? O conteúdo de uma notícia? Uma crítica que não cai bem? Como o PSD seguiu o Chega, o que faria se estivesse no Governo?