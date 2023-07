A ignomínia de Israel na Palestina

Em maio de 1948, com a criação do Estado de Israel, mais de 700.000 habitantes da Palestina foram expulsos das suas terras e das suas casas. Esse êxodo forçado ficou para a história com a designação da “nakba”, que em árabe significa catástrofe. Essas pessoas ficaram em campos de refugiados nos países limítrofes do território ocupado, onde os respetivos descendentes, que serão já mais de quatro milhões, continuam até hoje.

Em 1967, na chamada “guerra dos seis dias”, travada contra a Síria, o Egipto e a Jordânia, o Estado de Israel anexou militarmente a margem ocidental do Jordão (Cisjordânia), a Faixa de Gaza, Os Montes Golã, a Península do Sinai e Jerusalém Oriental.

Apesar de diversas resoluções das Nações Unidas que condenam a ocupação ilegal da Palestina por parte do Estado de Israel, que preconizam a solução de dois Estados, o regresso às fronteiras de 1967 e o regresso dos refugiados palestinos, o Estado de Israel, ciente do apoio incondicional dos Estados Unidos, despreza olímpica e impunemente todas as resoluções das Nações Unidas que lhe dizem respeito.

O único governante israelita que, nas últimas décadas, se mostrou recetivo a um acordo de paz, e que com Yasser Arafat subscreveu os Acordos de Oslo que permitiriam a retirada de Israel da Cisjordânia e da Faixa de Gaza, Isaac Rabin, foi assassinado por um extremista de direita opositor dos acordos de paz. O crime compensou.

Nas últimas décadas, Israel tem sido governado por extremistas opositores de qualquer processo de paz, que instalaram um regime de apartheid relativamente aos povos não judeus que habitam Israel e a Palestina, que mantém uma cruel repressão sobre o povo palestino sujeito às mais terríveis humilhações, assassinando impunemente, prendendo arbitrariamente por tempo indeterminado, destruindo habitações, infraestruturas e terrenos agrícolas, não poupando crianças nem pessoas com deficiência (recentemente foi friamente assassinado um jovem autista) e ocupando territórios com a construção de colonatos (reiteradamente condenados como ilegais pelas Nações Unidas) habitados por colonos extremistas armados que cometem atrocidades contra os cidadãos palestinos.

Recentemente, o Governo de extrema-direita liderado pelo Primeiro-Ministro Benjamim Netanyahu, contestado nas ruas de Israel por pretender aprovar legislação que lhe permite controlar o poder judicial para evitar a sua condenação por crimes de corrupção, tem vindo a agravar ainda mais a situação do povo da Palestina. Nos últimos meses, todos dos dias há palestinos assassinados por militares israelitas nos territórios ocupados. Num único dia, dez pessoas foram assassinadas e largas dezenas foram feridas, num ataque ao campo de refugiados de Jenin.

Para a generalidade da comunicação social do chamado mundo ocidental, este genocídio sistemático é designado por “confrontos” como se houvesse alguma equiparação entre um povo ocupado praticamente desarmado e um Estado ocupante, agressor, armado com os mais sofisticados equipamentos militares.

O facto de haver um regime de apartheid imposto pelas autoridades israelitas, tão odioso como o que foi derrotado há algumas décadas na África do Sul de Mandela, não suscita boicotes desportivos nem comerciais. Pelo contrário, Israel é mesmo tratado como se fosse um país europeu, apesar da sua localização no médio oriente.

Apelidar qualquer crítica que se faça à atuação criminosa do Estado de Israel contra o povo da Palestina como antissemitismo, é algo de moralmente inaceitável. Milhões de judeus estiveram entre as vítimas do nazi-fascismo na Europa e isso não pode nunca ser esquecido, mas por isso mesmo é uma ignomínia e uma traição histórica que um Estado que se pretende representativo do povo judeu desenvolva uma política de genocídio contra o povo da Palestina.

Ignorar o sofrimento do povo da Palestina e fechar os olhos perante as atrocidades cometidas pelas autoridades e colonos israelitas é pactuar com a ignomínia.