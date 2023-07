Falta um Museu da Emigração para Mirna visitar

Para descobrir o nome da vila onde nasceu o seu bisavô, a brasileira Mirna Queiroz visitou recentemente o Arquivo Distrital de Bragança e passou, mais tarde, dezenas de horas a folhear centenas de documentos digitalizados até os olhos se avermelharem. Onde nasceu João dos Santos no ocaso do século XIX? Em Vila Flor, Candoso, Rio de Onor? Será que a sua vida era gémea à daqueles transmontanos a preto e branco retratados pelo fotógrafo francês Georges Dussaud, em exposição num centro cultural de Bragança? Ela procura esta informação há cerca de 30 anos.

Sendo Portugal um país arredado do mundo pelo infortúnio da cartografia, é pela emigração que tem confundido as contas a quem mede o tamanho das aspirações dos seus habitantes. Os substantivos de quem sai variam de acordo com os níveis da vergonha dos que partem e dos da cobiça dos que ficam. Começámos por ser navegadores, colonizadores e degredados, depois fomos emigrantes e exilados políticos, e agora somos nómadas digitais ou expats. Portugal é o país da União Europeia com a maior diáspora em percentagem da população, segundo o Observatório da Emigração. São mais de 5 milhões de descendentes de portugueses a viver no estrangeiro. Desses, cerca de 2,6 milhões têm nacionalidade portuguesa.