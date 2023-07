Crónica de uma morte anunciada: lei do tabaco

O tabagismo causa a maior carga de doença, morte e incapacidade em Portugal, reforçando as desigualdades sociais e em saúde. A proposta de lei, vivamente aclamada pela comunidade de saúde internacional, segue as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS) propondo: advertências de saúde e proibição dos sabores para o tabaco aquecido (Diretiva Europeia); restringir a venda do tabaco e máquinas automáticas; alargar a proibição de fumar/vapear a todos os locais públicos fechados e a espaços exteriores (recintos de serviços educativos/saúde, desportivos/culturais; esplanadas/terraços da restauração, piscinas, paragens de transportes); eliminar o marketing, promoção/patrocínio da indústria do tabaco/nicotina.

Os governos de Portugal têm sido ineptos a implementar políticas preventivas, apenas avançando quando transpõem as Diretivas Europeias. Consequentemente, Portugal é um dos países que menos diminuiu o consumo em ambos os sexos, com taxas baixas de cessação tabágica. Recentemente, um inquérito nacional mostrou um aumento do consumo de tabaco/nicotina. A negociação da legislação de tabagismo requer vontade política e participação social. A indústria interfere sempre, para enfraquecer e/ou atrasar as medidas. Não havendo vontade política nem ativismo consistentes, não é difícil prever qual o decisor.

Analisem-se então os desenvolvimentos da proposta de lei. Logo após o vigoroso anúncio, o Governo deixa cair a restrição da venda nas bombas de gasolina e lojas de conveniência. O ministro da Saúde, preocupado com o acesso ao tabaco, verbaliza que a lei não pode ser uma cruzada contra os fumadores; propõe-se inaugurar a venda nas grandes superfícies, indústria hoteleira/alojamento.

Os jornais destacam a oposição, em vez de promoverem a educação da população e a aceitação das medidas, elucidando sobre a evidência de saúde pública que as suporta. Deputados socialistas são contra a lei, apelidando-a de “excessivamente proibicionista”; manifestando-se contra a restrição da oferta de tabaco e a proibição de fumar em locais exteriores, considerando-as “abusivas e intrusivas” ou “demasiado restritivas”; alertando para a não aprovação da Diretiva Europeia.

Como documentado por investigadores da OMS, o discurso político cola-se ao dos interesses comerciais incompatíveis com a saúde: exageradamente adjetivado, vazio de evidência científica, inflacionando o direito à liberdade individual e dos fumadores, e o princípio da proporcionalidade. Esta é uma lei de saúde pública, protegendo as novas gerações do marketing da indústria que vicia impiedosamente para obter lucros, causando uma carga avassaladora de doença e morte prematura, com custos económicos, sociais e ambientais inaceitáveis.

Acresce que as medidas motivam os fumadores para cessar, potenciando a eficácia dos programas de cessação; e protegem do fumo de tabaco as populações vulneráveis e não fumadores: trabalhadores da restauração, crianças, grávidas, idosos e doentes. A lei, a ser aprovada inalterada, será muito custo-efetiva: promoverá a saúde da população e a equidade, prevenirá doenças crónicas e poluição ambiental, contribuindo para a sustentabilidade do SNS, o envelhecimento saudável e o desenvolvimento sustentável.

Inaceitavelmente, adivinha-se uma aniquilação das medidas preventivas, além de um atraso e/ou incumprimento da transposição da Diretiva: multas avultadas e um processo jurídico da Comissão Europeia contra Portugal. Pagarão os contribuintes.

Abrir exceções é matar a lei: coartá-la de proteger as novas gerações do consumo de tabaco/nicotina e salvar vidas; de reduzir o sofrimento/incapacidade das doenças crónicas; os custos sociais e de saúde, diretos e indiretos; a devastação ambiental do tabaco.

No final, será mais uma lei manchada pela indústria do tabaco: esvaziada de saúde pública, com muitas mortes e doenças, roubando recursos económicos às famílias e ao país, arruinando o SNS. Tudo isto poderá ser evitável: haja ativismo da sociedade civil!