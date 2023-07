Resolver na porrada

Elon Musk e Mark Zuckerberg — que valem em conjunto bastante mais do que o PIB português — anunciaram que vão resolver as suas rivalidades numa jaula de artes marciais. É possível que tal nunca venha a acontecer, ou então — com a rapidez que estas tretas acontecem —, nos poucos dias que separam a escrita e a publicação deste texto, que esta luta já tenha ocorrido. Azar meu. Mas podem ler que é pedagógico. Esta é a prova de que as redes sociais não só infantilizam como nos levam a meter em burradas de que não conseguimos sair. Tudo começou com uma gabarolice do Musk no Twitter, rede social de que agora é dono e que sempre usou de forma desbocada. Quando num feed sobre um assunto qualquer sobre a Meta (Facebook) alguém alertou que Zuckerberg fazia jiu-jítsu brasileiro, Musk respondeu com uns “lol” e a dizer que estava “pronto para defrontar Zuckerberg na jaula”. Noutra rede (Zuck não usa o Twitter há dez anos), este respondeu que era “só marcar o dia e a hora”. Dois putos a desafiar-se. Horas depois, já Dana White, o mítico organizador de combates UFC, garantia que estava pronto e que este seria o maior combate de sempre, e em Las Vegas. Uns dias depois Dana garantia que as negociações estavam adiantadas e até poderia ser no Coliseu de Roma. Qual Ali versus Foreman! Qual Frazier versus Ali! Nã! Musk versus Zack é que vai ser. Dois ex-nerds que agora lideram o movimento cultural de que os nerds já não são nerds. São os bullies.

