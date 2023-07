Que lindos vão ser os aumentos dos salários

As últimas semanas assistiram ao nascimento de uma nova espécie no complexo mundo em que vivemos: os lagardólogos. Munidos da doutrina, demonstram a invejável capacidade de interpretar aquele oráculo que nos avisou, a partir de Sintra, que haverá uma segunda fase de ajustamento dos preços em que as subidas dos salários começarão a compensar as perdas que já sofreram. Mas, atenção, é preciso evitar exageros, ou os salários fazem disparar uma espiral inflacionista. Comentei aqui na semana passada essas elípticas frases da presidente do BCE, que reconhece que foram as margens de lucro a causar a inflação, se bem que sobre isso mande a dita doutrina que se não faça nada, é o mercado a funcionar, e que, na dúvida, recomenda aos Governos que ponham travão aos salários. O ajustamento faz-se, portanto, pela perda nos salários. Acrescentam os lagardólogos que a estratégia é perfeita, a zona euro já está em recessão, os rendimentos familiares diminuíram, a pobreza aumentou, tudo como devia ser.

