Que bem recomenda a CPI à TAP

Após 177 páginas a descrever e por vezes a distorcer o que se passou na TAP nos últimos tempos, o relatório preliminar da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) arrisca fazer recomendações às empresas públicas e ao Governo. Seria de supor que a primeira recomendação fosse a apresentação de um pedido de desculpa do poder político aos portugueses por tantas tropelias, desmandos e custos incorridos na gestão da TAP. Mas não. No mais puro “politiquês” aplicado ao universo empresarial do Estado, o relatório considera que todo o mal pode ser expiado com a remoção de alguns pecados.

