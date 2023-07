Os jogadores são mercenários ou é este capitalismo que está a destruir o futebol?

Porque é que um jogador ainda no seu pico aceita ir para a liga dos últimos da Arábia onde só vai encontrar pernas de pau, onde vai ter de ensinar o básico a muitos colegas, onde não vai evoluir como podia e devia? A resposta tem de passar pelo dinheiro e pela inconsciência política. Sim, estão a ser idiotas úteis de uma das piores ditaduras do mundo. Mas a resposta não pode ser só isto. Porque é que um jogador abdica de jogar no futebol europeu no seu auge, já que pode sempre ganhar esse dinheiro arábico na reforma pós-30? Sucede que o futebol europeu já não é a mesma coisa. O futebol europeu está chato e previsível, não tem verdadeira competição, ganham sempre os mesmos, porque o grande mal do capitalismo deste século também chegou à bola: a concentração monopolista que mata a verdadeira essência da economia de mercado - o estímulo da competição, da concorrência, que gera criatividade e emoção. No futebol da UEFA deste século não há a destruição criativa do capitalismo, ou seja, os outsiders não conseguem furar o poder dos clubes poderosos. Há de facto uma oligarquia. Só agora é que tivemos um campeão europeu novo e só depois de anos e anos e anos de investimento pornográfico de dinheiro arábico. E antes do City, o outro campeão novo, o Chelsea, também só chegou ali devido ao investimento pornográfico de dinheiro russo.