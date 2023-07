O jovem centenário

Pode ter sido este poema: “Haverá gente com nomes que lhes caiam bem./ Não assim eu./ De cada vez que alguém me chama Mário/ de cada vez que alguém me chama Cesariny/ de cada vez que alguém me chama de Vasconcelos/ sucede em mim uma contracção com os dentes/ há contra mim uma imposição violenta/ uma cutilada atroz porque atrozmente desleal.// Como assim Mário como assim Cesariny como assim ó meu deus de Vasconcelos?” Ou este: “Que afinal o que importa é não ter medo/ de chamar o gerente e dizer muito alto ao pé de muita gente:/ Gerente! Este leite está azedo!// Que afinal o que importa é pôr ao alto a gola do peludo/ à saída da pastelaria, e lá fora — ah, lá fora! — rir de tudo// No riso admirável de quem sabe e gosta/ ter lavados e muitos dentes brancos à mostra.” Há muitas coisas admiráveis na poesia de Mário Cesariny (1923-2006), mas eu descobri em primeiro lugar o coloquialismo atónito de “A Antonin Artaud” e o desplante comezinho de “Pastelaria”, as perguntas inusitadas e indispensáveis ou as recusas mínimas onde começam as recusas máximas. Isso e aquela linguagem rara a que chamamos literatura ou poesia: “não assim eu”, “ter lavados e muitos dentes brancos à mostra”.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.