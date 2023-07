La révolte de la “racaille”

Alguma coisa faliu quando só as palavras da avó do menor executado à queima-roupa por uma polícia que começou por mentir conseguiu abrandar a bebedeira de ódio. É impossível compreender o que aconteceu em França se pensarmos que as personagens desta tragédia vivem no mesmo lugar. Uma parte vive num Estado de Direito, onde a força letal é o último recurso. A outra vive num país onde, depois de a lei sobre uso de armas pela polícia ter sido alterada, são mortos quase 40 cidadãos por ano. Só no ano passado houve 13 abatidos em operações stop, seis vezes mais do que antes da alteração da lei, em 2017. A maioria negros e magrebinos. A polícia francesa mata anualmente 5,5 pessoas por 10 milhões de habitantes. Os Países Baixos 2,7, a Alemanha 1,3, Portugal 1. Os EUA, claro, 30. A França passou do mesmo número de mortos que a Alemanha, em 2010, para o triplo, em 2020.

