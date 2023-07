Conclusões pífias de uma CPI falhada

A CPI não foi criada para esclarecer coisa alguma, mas para prolongar um caso. Nasceu de um episódio que ficou esclarecido com o relatório da Inspeção Geral de Finanças e que já tinha tido consequências políticas. É natural que os deputados da oposição, que fizeram um mau trabalho, desejem que as conclusões sejam as suas opiniões. É o que sobrou para além do que já se sabia e do que lá não cabia