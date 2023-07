As novas séries da TV, ou como é tudo tão bom que é mau

O mundo não está pior, mas em que medida melhorou realmente com todo este crescimento do mercado das séries de televisão — a oferta do streaming, os compactos do cabo, os repositores online, a necessidade de preencher esses espaços (e a oportunidade de fazer dinheiro com todos deles)?

Contra mim falo: neste preciso momento, “Rabo de Peixe”, um salto quântico na ficção portuguesa para TV, obriga o país e o mundo a abrir os olhos para uma realidade de que há muitos anos faço cavalo de batalha, e que é a pobreza nos Açores. O meu aplauso não podia ser mais irredutível. Mas, em abstrato, o que ganhámos com tanta série e, aliás, com a alteração dos nossos hábitos em torno delas?