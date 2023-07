Afirmar que Ventura diz o que as pessoas pensam é pensar como Ventura

Assim como o repúdio é quase sempre um veemente repúdio, o consenso é, na maior parte das vezes, largo. Há mais duas modalidades populares de consenso, que são o amplo consenso e o alargado consenso — que se distingue do largo por ser, ao que tudo indica, mais trabalhoso: não sendo largo à partida, alguém acabou por conseguir alargá-lo, certamente com bastante esforço. Ora, parece haver hoje um largo consenso em torno da seguinte ideia: André Ventura representa as pessoas. Surpreendentemente, admiradores e críticos de Ventura estão de acordo e exprimem aquele pensamento através de três formulações: Ventura diz o que as pessoas pensam; Ventura diz o que as pessoas querem ouvir; Ventura diz o que as pessoas dizem no café. Daqui decorre que as pessoas escolhem os cafés para dizer o que pensam e a sua grande ambição é ouvir outros a repetirem o mesmo que elas dizem lá. Devo dizer que, nos cafés que eu frequento, as pessoas estão, essencialmente, caladas. Ninguém toma a palavra para, enquanto toma a bica, explicar ao resto dos presentes que o problema de Portugal é a comunidade cigana. Não sei em que cafés decorrerão esses animados debates, mas a minha dúvida principal é outra: quem são “as pessoas”? Nas últimas eleições, ocorridas há pouco mais de um ano, Ventura obteve 7,18% dos votos. O que significa que 92,82% do eleitorado decidiu votar noutros candidatos. Em princípio, tanto os eleitores que votaram em Ventura como os que resolveram não o fazer serão pessoas. Sobre isso também há, creio, largo consenso. Mas não será ligeiramente exagerado dizer que o que Ventura diz é o que pensam “as pessoas”? A partir de que percentagem de pessoas é que as pessoas passam a ser “as pessoas”? Que outro grupo é definido por 7,18% dos seus membros? Se 7,18% dos filatelistas tiver gonorreia, será justo dizer que os filatelistas têm gonorreia?

