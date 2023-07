A verdade está na bula

A parte mais notável do relatório preliminar da Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP não assenta no apagão da noite em que o ministério de João Galamba mais pareceu uma rua de Nanterre, nas falhas procedimentais de uma indemnização a uma administradora malquista ou na incapacidade de vislumbrar a mão visível do Governo na gestão da companhia. Nada disso, as partes notáveis estão arrumadas nas “recomendações”.

Tal como as bulas farmacêuticas nos reservam boa parte da verdade para a letra miudinha dos efeitos indesejáveis, ou os contratos financeiros nos atiram cláusulas improváveis para as calendas dos textos, este relatório preliminar remete as verdades mais duras para uma secção que tresanda a aridez.