A CPI do nada

“Não se registam situações com relevância material que evidenciem uma prática de interferência na gestão corrente da empresa por parte das tutelas”

Esta frase, retirada da versão preliminar do relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) à TAP, é um dos maiores insultos à nossa inteligência. Há alturas em que os limites do que é admissível são ultrapassados. E há disparates como este que servem para reforçar o excelente trabalho que o Partido Socialista tem feito pela descredibilização da política. Não só esta estapafúrdia conclusão ignora anos e anos de ingerência de vários governos na gestão do sector empresarial do Estado como faz tábua rasa de quase tudo o que se passou na CPI.