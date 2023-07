O grito é o que se ouviu de um polícia perdido numa espiral incontrolável de violência, em “Os Miseráveis”, de Ladj Ly: “A lei sou eu!” O filme termina com a frase de Victor Hugo de que “não há ervas daninhas, há maus cultivadores”. Podemos falar do medo do caos, do horror ébrio dos motins, do ódio da polícia, que alimenta o destes jovens, que alimentam o do resto da nação, até vencerem os que vivem do ódio. Interessa é saber como se interrompe o mau cultivo