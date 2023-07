À lagardè(re)

No início da década de setenta do século passado, tal como acontecia com muitos miúdos da minha idade, ficava preso ao ecrã da televisão para ver os episódios da série em que o protagonista era um espadachim francês, de seu nome Lagardère.

Baseada num romance de capa e espada publicado em 1857, a série em causa popularizou a expressão, que hoje ainda se utiliza com frequência, “à Lagardère”, que pretende ilustrar a situação de alguém que age com atrevimento, mas sem medir bem as consequências dos seus atos.

Porventura pela proximidade dos apelidos, ocorreu-me aplicar a expressão às infelizes (para não dizer pior) palavras da Presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, na semana passada, proferidas no contexto do fórum anual daquela instituição, realizado em Sintra.

Em termos muito sintéticos, a Sra. Lagarde afirmou que, para diminuir a inflação, é necessário conter os aumentos salariais, diminuir os apoios sociais e cortar nas margens de lucro das empresas e prosseguir o caminho do aumento das taxas de juro.

Entre nós, as suas afirmações conseguiram realizar um feito raro: a crítica unânime dos agentes políticos – Presidente da República, Primeiro-Ministro e partidos da oposição. E bem, diria eu.

Já no plano dos cultores da ciência económica, as reações foram mais mitigadas, havendo quem, por exemplo, sustentasse que a responsabilidade não é do BCE, mas dos tratados europeus e de quantos neles se escreve acerca das tarefas de que este é encarregado.

Olhemos, então, para o que se escreve, a este propósito, no Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia.

Aí, no número 1 do artigo 127.º, estabelece-se que o objetivo primordial do Sistema Europeu de Bancos Centrais é a manutenção da estabilidade dos preços. Repare-se, no entanto, que o “graal”, tantas vezes apregoado como fundamento das decisões que vêm sendo tomadas, de manter a inflação no limite dos 2%, não está ali consagrado, resultando, antes, de decisão do próprio BCE.

Por outro lado, logo a seguir à passagem que reproduzi, a mesma norma estipula que, sem prejuízo do objetivo da estabilidade dos preços, o Sistema Europeu de Bancos Centrais apoiará as políticas económicas gerais na União Europeia, tendo em vista contribuir para a realização dos objetivos que se encontram definidos no artigo 3.º do Tratado da União Europeia.

E, neste último dispõe-se que, entre outros objetivos, a União empenha-se no desenvolvimento sustentável da Europa, assente num crescimento económico equilibrado e na estabilidade dos preços e numa economia social de mercado altamente competitiva que tenha como meta o pleno emprego e o progresso social.

Não cabe dúvida, portanto, que a atribuição principal do BCE é, de facto, o controlo da inflação. Mas ela não pode ser desligada dos desígnios fundamentais da União, entre eles a promoção do crescimento económico e do emprego, sempre no contexto da realização da justiça social. Infelizmente, porém, o BCE, nos últimos tempos tem privilegiado uma aproximação sobretudo monetarista, desvalorizando a indispensável abordagem económica.

Sublinho, aliás, a questão dos últimos anos, porque não foi isso que, manifesta e felizmente, sucedeu no decurso do mandato de Mário Draghi. Com efeito, onde estaria, hoje, a União Europeia, se o BCE tivesse, então, enveredado pela ortodoxia que agora caracteriza a sua postura?

Não sendo economista, não tenho especiais competências para me pronunciar sobre matérias deste jaez. Mas, de uma forma generalizada, têm vindo a ser aduzidos argumentos para contrariar a linha estratégica seguida pelo BCE, que até os leigos, como eu, facilmente compreendem e partilham.

Ao contrário do que tradicionalmente sucedia, a actual crise inflacionista não é motivada por pressões do lado da procura, mas resulta de problemas do lado da oferta (nomeadamente no que toca ao que é designado por commodities) e das dificuldades das cadeias logísticas. Tudo como consequência, em primeiro lugar, do COVID-19 e, mais recentemente, da guerra na Ucrânia.

Sendo que, a tudo isso, há que somar as consequências da política expansionista levada a cabo para combater os terríveis efeitos depressivos gerados pela pandemia. E, já agora, a incapacidade do próprio BCE para compreender que deveria ter iniciado, mais cedo, o percurso de subida das taxas de juro. Algo que, a ter sucedido, teria muito provavelmente evitado, não só a escalada que se está a registar, mas, também, a velocidade a que tem ocorrido (recorde-se que a taxa de juro de referência do BCE passou de 0% para 4% em 12 meses!).

Pergunta-se: se os motivos são distintos, faz sentido “colocar todas as fichas” na contração da procura, transpondo para o momento que vivemos, sem mais, a solução habitualmente aplicada nas situações em que o arrefecimento dessa procura é um (ou, até, o) elemento determinante?

Faz sentido aumentar exponencialmente os encargos das famílias, como sucede com o aumento das prestações do crédito à habitação?

Faz sentido insistir em medidas que tenderão a agravar a situação de recessão técnica em que a zona Euro já se encontra (uma vez que, nos dois últimos trimestres, registou um crescimento negativo) e, nela, o principal motor de crescimento do Velho Continente, que é a Alemanha?

Mas, se a receita económica coloca muitas dúvidas, o discurso adotado ainda é pior. Porque, em momentos de crise, as pessoas e as famílias precisam de sentir que os responsáveis (todos eles) se preocupam com elas. Que não as olham com insensibilidade, tratando-as como meros dados estatísticos.

Precisamos que o BCE seja parte da solução e não parte, cada vez mais ativa, do problema. Será que a sua Presidente, e os restantes membros conseguirão, rapidamente, ver isso? Ou será que preferirão continuar a apostar nesta atitude “à Lagardère”?