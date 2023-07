O pior é que sabem mesmo o que fazem

As peripécias do projeto de lei do PS sobre as novas drogas sintéticas seriam surpreendentes se o novo normal não fosse esta sombra de incerteza e de jogos internos que o Governo projeta como a sua imagem de marca. É como se fizesse gala em mostrar incompetência ou em anunciar conflitos entre os ministros, ou até uma ligeireza no tratamento de questões importantes que faz perpassar a ideia de que tudo pode acontecer.

Veja-se o caso: o grupo parlamentar do PS apresenta um projeto para ajustar às drogas sintéticas a legislação geral sobre a toxicodependência, que vigora há duas décadas com flagrante sucesso. A lei foi preparada com os dois ministérios diretamente envolvidos, o da saúde e o da justiça, e não poderia ter sido apresentada sem o seu acordo até ao mais pequeno detalhe.

E, mal surgiu alguma crítica, o próprio ministro da Saúde vem a terreiro explicar reservas sobre o que tinha aprovado, afirmando que é precisa “muita prudência”. Respondia ao ministro da Administração Interna que, tendo elaborado um parecer sobre a lei para o debate no conselho de ministros, o tornou público, exigindo “grande ponderação” no assunto.