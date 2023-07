Anne Frank não é uma santa (e isso é bom)

Porque é que continuamos a dar o diário de Anne Frank aos miúdos? Porque é que revemos e relemos o livro em diferentes versões como esta biografia gráfica, ideal para uma conversa de família? Qual é a força de Anne Frank? A meu ver, a força do livro está muito longe da ideia mitológica: Anne não é uma santa, tem momentos deploráveis de raiva e amuo como qualquer menina de classe média da época ou de qualquer época; no lado inverso, também ilumina a sala com a alegria do primeiro beijo ou com a ternura pelo pai. É essa normalidade que eleva o livro.