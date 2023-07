Região de Lisboa, a reinvenção de um território

As alterações climáticas, a escassez de recursos, os novos paradigmas de qualidade de vida, alinhados com progressos tecnológicos assentes na transformação digital e uma crescente preocupação ambiental, aliados à pandemia de Covid-19 e à guerra na Ucrânia, tornaram a gestão territorial mais complexa. Planear o desenvolvimento do território implica cada vez mais antecipar os ciclos de mudança e apostar na inovação, garantindo a qualidade de vida.

Sendo a Área Metropolitana de Lisboa (AML) a única região portuguesa de competitividade, no contexto europeu, este cenário exige refletir sobre o futuro e os ciclos de mudança que enfrentamos.

Um desses ciclos é o da Transição Climática. A agenda climática já faz parte das políticas públicas, de tal forma que todos os documentos estratégicos e programáticos estão alinhados com o Pacto Ecológico Europeu. Face aos instrumentos financeiros disponíveis, trata-se de uma oportunidade única para acelerar esta transição.

Antecipamos também uma nova revolução na indústria – a transição industrial, que é verde, digital e munida de alta tecnologia – que permite acelerar o desenvolvimento dos territórios. Exemplo disso é a SECIL, cimenteira de grande relevo económico nacional, instalada na Península de Setúbal. Através do “Projeto Clean Cement Line”, num investimento de 86,3 M€, com apoio de 14,9 M€ do programa Lisboa 2020, a cargo da CCDR LVT, enquanto Autoridade de Gestão, a empresa tem desenvolvido uma nova tecnologia de produção de cimento com uma redução de emissões de CO2 e de consumo de energia térmica na ordem dos 20%, e 30% de produção própria de energia elétrica. Aposta que terá um inevitável impacto positivo no território.

Na AML surgem ainda infraestruturas de aceleração tecnológica, com resultados no emprego de alta tecnologia, através da construção de novas unidades do Ensino Superior (NOVA SBE e ISCTE Sintra) e de novas Infraestruturas Tecnológicas (iBET - Instituto de Biologia Experimental e Tecnológica e Instituto Superior Técnico Lisboa, apoiados pelo Lisboa 2020). A região tira assim partido da concentração de universidades, centros de investigação, laboratórios e interfaces, e capitaliza a massa crítica formada por alunos, investigadores e cientistas. Conseguimos assim um ciclo virtuoso de investimento, que atrai e retém talento, em novas áreas de conhecimento.

A qualidade de vida e urbana passam, por isso, a ser fatores ainda mais decisivos de desenvolvimento, em que o território responde com a sua reinvenção. Estamos assim perante um terceiro ciclo, o da transformação do território, como comprova o projeto de reinvenção do Arco Ribeirinho Sul, que prevê a regeneração urbana e a criação de frentes urbanas geradoras de emprego e de novas infraestruturas.

Este projeto, que abrange 38Km entre Alcochete e Almada, permite transformar zonas industriais inutilizadas em grandes oportunidades de resposta urbana. Por isso, inclui a expansão do Metro Sul do Tejo, o novo terminal fluvial na Moita, a construção do passeio ribeirinho a sul do Tejo e a ponte entre Barreiro e Seixal. Uma peça no puzzle do desenvolvimento regional, entre muitas, que acontecerá a par com outros macro investimentos, como o TGV, a Plataforma Logística do Poceirão e o novo Aeroporto de Lisboa.

Neste ciclo de incerteza e de grandes mudanças, estou convicta de que os caminhos traçados, e que serão concretizados nas próximas décadas, irão conduzir-nos a uma maior afirmação da Região de Lisboa, antecipando a convergência com as metas europeias.