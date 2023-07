Maria Antonieta Lagarde

A Maria Antonieta, esposa do rei francês Luís XVI, que foi, tal como ele, guilhotinada na sequência da Revolução Francesa, foi atribuída a frase “se não têm pão comam brioches” a propósito da fome que semeava a revolta entre os franceses. Não se sabe ao certo se essa frase alguma vez foi proferida pela dita rainha, mas ela ficou no imaginário como suprema manifestação do desprezo dos poderosos que se julgam intocáveis perante o sofrimento dos mais desfavorecidos.

Embora a intocável presidente do Banco Central Europeu não corra o risco de ser guilhotinada, a decisão anunciada na recente reunião do BCE de aumentar ainda mais as taxas de juro na zona euro e as suas declarações de apelo à cessação dos apoios às famílias mais afetadas pelas suas decisões e de culpabilização dos salários pelo aumento da inflação, estão perfeitamente em linha com a atitude desprezível atribuída a Maria Antonieta.

As afirmações da senhora Lagarde foram sentidas pelos portugueses como um insulto. Num país com uma economia caracterizada pelos baixos salários, em que centenas de milhares de trabalhadores e reformados sofrem enormes privações, em que milhares de famílias não sabem como pagar os encargos do crédito à habitação depois dos aumentos das taxas de juro já decretados pelo BCE, em que se anuncia que os estudantes do Ensino Superior Público já devem 60 milhões em propinas por não terem dinheiro para as pagar, vir a presidente do BCE, que ganha mais de 400.000 euros por ano, apelar a uma maior degradação salarial dos trabalhadores portugueses é, no mínimo, revoltante.

Tanto assim é que as vozes de apoio à posição do BCE e às declarações da sua presidente ficaram limitadas aos neoliberais mais fundamentalistas, tendo havido, mesmo da parte dos mais indefetíveis europeístas, a preocupação de se demarcar da senhora Lagarde.

Convém assim recordar para memória futura que até Luís Montenegro, que tão galhardamente defendeu os cortes salariais decididos pelos governos PSD/CDS, reconhece que os salários em Portugal devem ser aumentados e que António Costa, que ainda há pouco tempo afirmava, em coro com Fernando Medina, que os salários não podiam ser aumentados porque isso conduziria ao aumento da inflação, venha agora reconhecer que afinal o que contribuiu para a inflação não foram os salários, cujos aumentos ficaram muito aquém do aumento do custo de vida, mas os lucros excessivos das grandes empresas.

O que António Costa agora descobriu e que a senhora Lagarde finge que não sabe é o que Karl Marx já tinha percebido em 1865 quando, no livro “Salário, preço e lucro”, escreveu que “uma subida geral na taxa dos salários resultaria numa queda da taxa geral do lucro, mas, em termos gerais, não afetaria os preços das mercadorias”. Acrescentando a seguir o que também hoje bem vemos: que “a tendência geral da produção capitalista não é para elevar, mas para afundar o nível médio dos salários."

É assim que António Costa critica a senhora Lagarde pelo que diz, mas nada faz para contrariar o que ela faz ou o que ela pretende que se faça, e à parte algumas medidas de cariz assistencialista, nada faz para que, por via do aumento dos salários e pensões, os portugueses possam viver melhor.

A sobranceria e insensibilidade das declarações da senhora Lagarde e a iniquidade das decisões do BCE assentam no estatuto de intocabilidade que lhes foi garantido pelas regras em que assenta a União Económica e Monetária.

É essa a questão de fundo com que estamos confrontados. O Tratado da União Europeia assinado em Maastricht e ratificado por Portugal sem que os portugueses tenham sido consultados, bem como as fugas para a frente dos seus posteriores desenvolvimentos, adotaram o neoliberalismo económico como cartilha vinculativa para todos os Estados membros, imposta, se necessário à força de sanções económicas draconianas, por instituições autocráticas não eleitas como a Comissão Europeia e o Banco Central Europeu.

A chamada “independência” do Banco Central Europeu não é mais do que a consagração ao nível dos Tratados da subordinação dos poderes políticos democraticamente legitimados a um poder económico supranacional e autocrático. O BCE está isento de qualquer possibilidade de controlo democrático e só obedece aos interesses do poder económico de que emana e a quem obedece.

Quando vemos Marcelo Rebelo de Sousa, Luís Montenegro ou António Costa lamentar as decisões do Banco Central Europeu e criticar as afirmações da sua presidente, apetece perguntar qual era a parte que não percebiam quando aceitaram entusiasticamente abdicar da soberania económica e monetária e amarrar o nosso país às regras da zona euro e qual é a parte que não percebem quando continuam a dizer que não há alternativa para o nosso país que não seja dobrar a cerviz perante tudo o que o poder económico que controla a União Europeia nos queira impor.

É que quem apoia entusiasticamente as causas da situação em que nos encontramos, não tem autoridade política para lamentar as suas consequências.