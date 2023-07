Christine Antoinette

Apesar dos lucros extraordinários que lhes chegam, pede-se aos patrões que não aumentem salários para ajudar no combate à inflação. Que só há prosperidade se não for partilhada. E o aumento das taxas de juro não tem o mesmo impacto direto nos cidadãos na Alemanha e em Portugal. Por isso, não faz sentido dizer a todos os Estados para acabarem com os apoios. Tudo são minudências na bolha de Lagarde e da falsa independência do BCE