Chamem-me gato

Há duas semanas, no Rye College, uma escola no sudeste de Inglaterra no condado de East Sussex, uma professora acusou uma aluna de ter opiniões desprezíveis e sugeriu que o melhor que esta tinha a fazer era mudar de escola. Talvez um campo de reeducação, pensei, quando dei conta do estrilho. Imaginei, claro, a aluna a defender uma ditadura do proletariado e a aniquilação do indivíduo, subsumindo-o ao colectivo, ou a defender uma erradicação racial qualquer. Erro meu: estou a ficar velho e amarrado a preconceitos do passado. A atrocidade conseguiu ser maior: a aluna repreendida questionou uma colega que se identificou como gato, perguntando-lhe qualquer coisa como “se és uma rapariga como é que te podes identificar como gato?”. Que horror!

Para esta vil criança, “se alguém se quer identificar com uma vaca ou outra coisa qualquer, claramente não está bem, e é louca.” Para esta insensível criatura, amarrada a torpes fantasias biológicas e leitora do DSM-V, esta opção da colega trata-se de um distúrbio que carece de tratamento psiquiátrico. Desprezível.

Sei do que falo: tenho esse problema cá em casa. A minha filha mais nova, que tem quase 3 anos, também gosta de andar de gatas, ronronar, miar e fazer só o que lhe apetece. Se alguém desrespeita essa sua opção, não lhe faz festas, não lhe responde com onomatopeias e a manda levantar, ela fica triste e chora. Chora muito. A experiência é dolorosa. Não tanto para ela, que a coisa passa-lhe depressa, pouco antes de se identificar como cão. Dolorosa para mim, para os meus ouvidos e para a minha paciência, já que, até lá, tenho que lidar com mais uma birra apocalíptica. A insensibilidade de quem a contraria - entre os quais várias vezes me conto, confesso - é muito desprezível: despreza o meu bem-estar e a paz familiar. A professora de East Sussex tem razão, e se, por excesso de zelo conservador heteropatriarcal cisgénero, ficar sem emprego pode bem vir cá para casa trabalhar como babá.

Mais a sério: Berger e Luckmann, quando em 1966, bem intencionados, escreveram “A construção social da realidade”, estavam longe de imaginar onde a chalupice nos levaria. É certo que estes dois sociólogos partiram de um “diálogo” entre o “homem da rua” e o “filósofo”, mas eis nesse diálogo a sua culpa: ignoraram o biólogo. E os moderninhos presumiram-no desprezável; e, se ousar abrir a boca, desprezível. Se a criatura decidir ser gato, quem é que tem o direito de o impedir?

É claro que, pelo caminho, a professora usou a bomba atómica do "debate" cultural: a transfobia. Na verdade, somos todos transfóbicos e deveríamos ser todos sujeitos a flagelações de reparação. Até mesmo os gentis especialistas nova-iorquinos que definiram que existia 31 géneros. Até mesmo os vanguardistas que defendem que há 52. Por exemplo, se há um Quela/Quella que é "um género associado com “menina”, mas não com “mulher”. E se "esta associação não é relacionada com idade, e sim com arquétipos. [Se] Quella tem a ver com princesas, ar, água e com a cor azul. [E se] pode ser um género feminino, mas não precisa ser; [já que] isso vai depender de cada quella", não vejo como é que 52 géneros são suficientes. Nem 52 mil.

E se o estimado leitor acha que o assunto é caso para a ala psiquiátrica, pense duas vezes antes de ser cancelado. É certo que o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, mais conhecido por DSM-V, trata de disforias de género e de transtornos de personalidade, mas não trata especificamente de transespecismo (pessoas que se identificam com outras espécies, animais ou não). Portanto, calem-se!, que é a forma moderna de lidar com a diferença de opiniões. Já no caso do que o DSM-V trata, calem-se também!, que a autodeterminação identitária é a nova expressão de liberdade; e se acham que é doença, ou vá, um transtorno mental que carece de acompanhamento médico, são uns fóbicos desprezíveis.

Recentrando: tudo isto se passou em Junho de 2023, numa espécie de aula de cidadania, ou lá o que é, no Reino Unido, mas não foi inédito. Na Noruega, em 2016, “Nano”, uma outrora jovem humana de 20 anos, também se declarou gato e desencadeou um movimento para exigir os seus direitos por ter nascido na “espécie errada”. Eis os sinais dos tempos: uma silly season a tomar conta do ano inteiro; e a loucura como o novo normal.

Mas há esperança. O Rye College tem um lema inscrito no brasão: creating bright futures for all. Vejo nisto, confesso, um admirável futuro. A começar por mim. Estou a pensar identificar-me também como gato. Para lá da boa vida dos felinos, as pessoas passarão a olhar para mim e dirão: olha, que gato! (já estou a imaginar ouvir isso da Malu Mader da próxima vez que vier a Portugal, ou da Luana Piovani quando se cruzar comigo na rua). Responderei: miau fufu…

Pedro Gomes Sanches escreve de acordo com a antiga ortografia