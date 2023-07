Bárbara Tinoco tem razão: rapaz poliamoroso é só mentiroso

A nova música da Bárbara Tinoco é neste momento a banda sonora oficial do carro. As miúdas não me deixam mudar. De dez em dez minutos, o Tidal da mãe ou o meu Spotify voltam à “Despedida de Solteiro”, que, diga-se, tem muita graça. Gosto do feminismo desabrido deste pop-rap que me faz lembrar – em parte – Capicua, outra autora que faz parte da trilha das viagens de carro. E gosto sobretudo daquela parte em que Bárbara Tinoco assina a certidão de óbito de uma das modas dos últimos anos: “Hey, rapaz poliamoroso/Por muitos conhecido só por mentiroso”