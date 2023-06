Inteligência Artificial e o Direito das letras pequeninas

Quando a ovelha Dolly foi dada a conhecer, o mundo apressou-se a proibir a clonagem de humanos. Com maiores ou menores variações, a clonagem com fins reprodutivos foi sendo globalmente interdita. A preocupação, em parte relevante do planeta, não estaria necessariamente nos embriões desperdiçados, mas, sim, nesta estranheza de gémeos idênticos que nascem diferidos no tempo, que são queridos como tais, tendencialmente subjugados a um projeto de vida pensado, de raiz, por terceiros.

Muito se poderia dizer (e contestar) sobre os caminhos apaixonados deste debate, mas a conclusão foi rápida, perigosamente intuitiva e fatalmente proibitiva. O que era relativamente fácil, já que a maior parte das pessoas não antevia qualquer benefício direto com a clonagem e muito menos o estaria a sentir quando as proibições entraram em vigor.

Mas, com a inteligência artificial, o processo decisório será muito diferente. Apesar dos anúncios catastrofistas que ouvimos em tempos recentes, as rampas deslizantes do conforto que a IA traz estão instaladas há décadas, inclinando-se suavemente para benefício (até agora) de todos. As vantagens de uma automação que aprende e responde ao ambiente que a rodeia vão-se sentido lentamente na condução, mas já com grande sofisticação nos motores de pesquisa e serviços afins que vamos utilizando no dia a dia.

O que esperar, então, das futuras regras europeias sobre IA?

A um primeiro nível, mais técnico, a regulação começa e acaba na tecnologia propriamente dita. Nesse âmbito, o legislador europeu propõe a adoção de um modelo alicerçado em diferentes níveis de risco, com regras mais ou menos exigentes em função da maior ou menor sensibilidade da utilização que se pretenda fazer dos sistemas de IA.

A regulação não se esgota, porém, nesse pequeno circuito fechado. As regras e os princípios jurídicos que vemos plasmados na proposta de Regulamento consubstanciam, na verdade, um importantíssimo exercício de delimitação de fronteiras entre o “humano” e a “máquina”, através do qual o legislador procura assegurar que, apesar da atual velocidade de desenvolvimento da IA e do go-to-market de novos produtos e serviços, ao primeiro (ao humano) continuarão reservados espaços de liberdade não suscetíveis de interferência pela segunda (a máquina). A regulação da IA, neste segundo nível, é, portanto, e no essencial, uma regulação sobre liberdade (negativa e positiva), que pretende manter o cidadão no centro do processo de decisão, evitando que a ameaça de surgimento de verdadeiras “spiritual machines” (usando a expressão de Ray Kurzweil) se concretize, no final de contas, essencialmente à custa da desumanização dos cidadãos.

A esse respeito, a regulação proposta é ambiciosa: entre outras medidas, enumera práticas proibidas, impõe obrigações reforçadas de transparência, define regras bastante exigentes em matéria de governação de dados e multiplica procedimentos, processos e documentos, alargando o seu campo de visão a todos os momentos temporalmente relevantes e estendendo o seu âmbito de aplicação a toda a cadeia de valor da IA.

Para além do debate desde logo quanto à responsabilidade civil dos danos provocados por sistemas de IA (e que terá, pelo menos em parte, desenvolvimentos através de diretivas europeias), não deixarão de surgir questões em todos os quadrantes, incluindo, por exemplo, a propósito dos crimes contra a honra. Uma resposta que põe em causa o crédito e bom nome de uma empresa ou de um indivíduo é da responsabilidade de quem? Do programador, que não acautelou todos os filtros, numa espécie de dolo eventual de difamação contra toda a humanidade? Ou de quem deixou informação disponível que pudesse dar causa a tal resposta? E, se a informação for verdadeira, mas articulada com outra informação, puder resultar numa resposta automática (por IA) falsa e ofensiva da honra e consideração? E se tal resultado não for diferente da conclusiva maledicência humana arrimada nessa tão inabalável convicção superficial de “onde há fumo há fogo”?

A verdade é que não seremos capazes de prescindir da IA nas nossas vidas. E o mais certo é que, para evitar a responsabilidade dos programadores e das empresas, para além da necessária transparência quanto às ferramentas utilizadas, teremos as cláusulas de sempre, provavelmente em letras pequenas, que nunca iremos ler, assegurando que se tratam de ferramentas auxiliares, baseadas em algoritmos que proporcionam o estabelecimento de relações entre a informação, bem como respostas dedutivas e indutivas, mas que não se substituem à diversidade ou mesmo média analítica humana, na triagem de informação e na complexidade da perceção ética dos processos de indução e de dedução.

Pelo que se espera que a regulação vá apontando caminhos, mas será a experiência do caso concreto que, nos próximos anos, consolidará critérios através das decisões dos tribunais – aliás, compiladas e categorizadas em ferramentas cada vez mais sofisticadas de IA…