Há mesmo vida para além do défice?

Há alturas em que os mais céticos ou desconfiados, onde me incluo, têm de ceder perante as evidências. O trabalho feito nos últimos anos na estabilização das contas públicas é, no mínimo, notável. Duvido que alguém em 2013 vaticinasse que, 10 anos depois e após um programa de resgate por falência do Estado, estaríamos numa situação em que o equilíbrio das contas públicas fosse algo normal. Se a isto juntarmos que pelo meio tivemos uma pandemia e uma guerra às portas da União Europeia, existem poucas dúvidas de que esta normalização é extraordinária. Não só as questões do défice deixaram de marcar o dia como a imagem externa do país se alterou.

Deixámos para trás o rótulo de caloteiros e de alguém que vive além das suas capacidades. O valor desta conquista é enorme. Basta lembrar o que se escrevia na imprensa internacional ou como éramos avaliados por FMI ou BCE. Tive a oportunidade de acompanhar de perto o trabalho desenvolvido pela troika, e nas conversas informais que mantivemos entre o Expresso e os vários responsáveis era notório o desdém e a sobranceria como olhavam para Portugal e que nos enchia de vergonha.