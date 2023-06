Waze, a hidra sedutora e ardilosa

Éramos uns selvagens, e a nossa equipa de futebol mostrava-o bem. A empresa só tinha sete ou oito homens, sendo que um era o Torcato. Não havia excedentes para substituições, não podíamos dispensar nem o mais perna-de-pau (isto é, o Pombeiro) e, além disso, já ninguém tinha 20 anos. Mas quando entrávamos juntos em campo, podíamos comer a relva, as bandeirolas e a rede da vedação. O Nuno quezilou tanto com os rapazes dos Gato Fedorento que eles deixaram de jogar connosco. Quando nos afastámos dos torneios da PT, os adversários celebraram. Por outro lado, havia aquela alegria com que nos sentávamos a beber uma cerveja. Estávamos em família. Teríamos dado um braço uns pelos outros, acho. E durante o dia fazíamos uma revista bastante razoável — fizemo-la até ao fim.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.