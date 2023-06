Voluntariamente cegos

João Miguel Tavares tem razão quando diz que andamos a fingir que percebemos o que se passa na Rússia e na Ucrânia. Pouco mais fazemos do que confirmar os nossos desejos. A contraofensiva ucraniana foi tão esperada que poucos dizem que não só ficou aquém como provocou muito mais baixas entre as suas forças do que do lado russo. Parte do desconhecimento é igual ao de todas as guerras, que só ganham a clareza quando acabam. A diferença é que esta é a primeira, desde a do Vietname, em que quase fomos privados de jornalismo, apesar de tantos jornalistas terem passado pela Ucrânia. Vídeos “amadores” espalhados profissionalmente nas redes são retransmitidos pelas televisões. Longe vão os acesos debates sobre o jornalismo embeded, no Iraque. Todo o ceticismo foi abandonado perante novos, eficazes e virais instrumentos de propaganda.

