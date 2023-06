Um excedente é um excedente

Há uma boa razão para que os brilharetes orçamentais já não sejam notícia. Em meia dúzia de anos, um excedente orçamental no primeiro trimestre (inédito este século) passou de facto importante a mera curiosidade, tal a forma como a necessidade de termos contas certas se entranhou na política portuguesa. Mal o governo do PS de 2015 mostrou ao que vinha neste campo, para não nos comovermos com notícias destas.

Essa é a boa razão. As más razões também são compreensíveis. A pressão da inflação e as evidentes dificuldades económicas de uma grande maioria dos portugueses não convive bem com um Estado que acena com superavits. E as consequências do baixo investimento público vão-se acumulando de ano para ano.