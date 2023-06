Em vídeos que circulam no Twitter podemos ver a seguinte experiência rudimentar. Uma lata de Coca-Cola ou Fanta é aquecida num bico de gás e agarrada com uma pinça para ser colocada numa tigela com água. No primeiro contacto com a água, a lata dobra de imediato como se tivesse sido amarfanhada com a mão. A hashtag #Titan acompanha a experiência de laboratório amador com explicações mais ou menos detalhadas sobre o processo de implosão. O “Titan” não era uma lata, mas a aparência era frágil. Como houve cinco pessoas a quererem ir numa viagem que tinha tudo para não ter regresso? Stockton Rush, o CEO da OceanGate, empresa que promovia as viagens de turismo subaquático, é uma das respostas à pergunta que não é meramente retórica.

