“São escolhas, é a vida”, diz Lagarde

A Presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, terá dito que, se os portugueses têm empréstimos à habitação com taxas de juro variáveis e, por isso, se expõem a subidas dos juros, é porque assim escolheram: “É a vida.”

Até há bem pouco tempo, quem pedia empréstimos com taxas de juro fixas era bastante prejudicado. Foi o meu caso. Em 2011, pedi um empréstimo para comprar casa e acordei uma taxa fixa, perdi dinheiro até 2020. Primeiro, porque, logo à partida, fiquei a pagar uma taxa de juro mais alta (é o preço que se paga pela segurança); segundo, porque as taxas de juro baixaram bastante nos anos que se seguiram. Enquanto muitos tinham taxas negativas, eu ia pagando o empréstimo a uma taxa bastante mais alta. Quando troquei de casa em 2020, voltei a pedir um empréstimo a taxa fixa e agora tenho sido bastante beneficiado: as taxas de juro sobem, as prestações mantêm-se constantes, o valor real da minha dívida cai.