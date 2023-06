Precisamos de uma reforma fiscal?

De vários cantos da sociedade civil e do meio político ouvimos amiúde referência à necessidade de empreender uma reforma fiscal em Portugal.

No essencial distinguem-se no nosso sistema fiscal as seguintes áreas de tributação: (i) rendimento, onde pontuam o IRS e o IRC, (ii) consumo, onde se destaca o IVA, (iii) património e (iv) outros impostos e taxas. Com exceção do grupo de outros impostos e taxas que tem vindo a sofrer evoluções permanentes e de difícil rastreio, os principais impostos do nosso sistema têm, no essencial, mantido a sua estrutura nas primeiras décadas deste século.