O racismo tornou-se visível porque os seus alvos se tornaram visíveis

Sempre que um pequeno ou grande caso de racismo se torna notícia, como o do post da PSP anunciando candidaturas para o curso de oficiais de polícia, em que aparecia um cadete negro (há muitos outros com brancos), as pessoas bem formadas perguntam-se: o que se está a passar para se ver tanto ódio e preconceito? Rigorosamente nada. Os comentários que ainda consegui ler no Twitter, e ainda apanhei muitos deles, são os que leio quotidianamente nas redes sociais e, não tivesse tanto selvagem bloqueado, leria nas minhas. E nada disso é diferente do que ouvia em desabafos ou conversas corriqueiras nos cafés, autocarros e táxis antes das redes transformarem em letra que fica o que se perdia em conversas soltas e assim era mais fácil negar.