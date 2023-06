O pelotão chegou à Netflix

O tom de voz era verdadeiramente indignado: “Foi uma roubalheira. O Hamilton foi roubado. Aquele palhaço do Verstappen não merecia o título.” Não tinha como concordar com a minha namorada, embora o prémio de Fórmula 1 de Abu Dhabi a que se referia tivesse ocorrido há alguns meses. Atrasara-me a ver esse episódio final do documentário “Drive to Survive”, e agora estava a falhar nesta conexão relacional que tínhamos: a F1 via Netflix. É um dado aceite que a Netflix teve o poder de mudar este desporto motorizado. A Fórmula 1 era uma coisa para entendidos, mas não era propriamente cool. Quando a Temporada 1 de “Drive to Survive” chegou ainda sem acesso às duas maiores marcas, suponho que ninguém tinha noção do impacto que o “documentário imersivo” iria ter em criar uma nova base de fãs, nomeadamente na América, que ganhou um novo grande prémio: uma explosão ao nível de redes sociais e, claro, mais receitas, muito mais receitas. Os fãs de sempre queixaram-se de que o desporto tinha sido destruído. Mas o que a Netflix estava a fazer tinha pouco que ver com desporto. Era um documentário com “jovens tipo Top Gun com um estilo de vida aspiracional a arriscar a vida, a qualquer momento, em carros ultrapotentes”. Claro que com isso vieram alguns problemas: que o som dos carros estava alterado, que as conversas entre pilotos e boxes eram retiradas de um grande prémio e colocadas noutro, e que as relações entre pilotos eram dramatizadas para que se criassem os “bons” e os “maus”. E Verstappen percebeu que tinha sido escolhido como um dos vilões e boicotou uma temporada. “Foi tudo batota, isto em Abu Dhabi foi tudo batota, por causa da Netflix.” Sim, essa foi uma acusação. De que o diretor teria criado um final de campeonato mais emocionante para efeitos Netflix. Fã da Netflix a acusar a Netflix de distorcer a realidade.

