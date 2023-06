O caso Prigozhin

Se tivesse havido, que não houve, isto são ideias para uma série de ficção e de espionagem, uma reunião de agentes secretos, que não se chamam agentes secretos, lá para os lados do Ocidente, que dizer, lá para os lados da Virgínia e Washington, e se esses mesmos agentes tivessem conferido com militares, também eles agentes secretos, a conversa teria sido mais ou menos sobre a hipótese de “virar” Prigozhin. Prigozhin, um homem que por aí aparece quase como um herói, um defensor da legalidade democrática russa, um cavaleiro anticorrupção, um combatente antiburocracia e um homem cansado da guerra inútil, é justamente uma personagem que ascendeu e enriqueceu à custa das guerras, da corrupção, da burocracia e acima de tudo do Kremlin e da coutada de agentes secretos do antigo KGB. Assim foi promovido de vendedor de cachorros e cozinheiro a chefe da casa real e fabricante de trolls e mercenários. Junte-se à mistura a ambição degenerada de um assassino sem escrúpulos e amante da crueldade e tortura, disposto a tudo para enriquecer e colar-se ao poder vigente de Putin.

