A exposição “Manet / Degas” no Museu d’Orsay trouxe-me surpresas e confirmações. Confirmei que gosto muito mais de Degas do que de Manet. Mas surpreendeu-me que as diferenças entre eles fossem tão claramente diferenças de personalidade.

De um lado um Édouard Manet confiante, gregário, sedutor, politicamente progressista, com um aspecto de Antero de Quental, se Antero tivesse mais ânimo; do outro, um Edgar Degas tímido, solitário, conservador, com o ar desconfiado que têm certos colegas de liceu. E, no entanto, coincidiam nas origens e nos percursos: eram ambos filhos da burguesia de 1830, com avós e pais magistrados, militares, diplomatas, altos funcionários ou homens da finança; ambos trocaram os estudos jurídicos pelas artes; ambos gozavam de um desafogo que lhes permitiu viajar e conhecer os mestres antigos nos museus europeus. Um dos quadros da exposição, um retrato do avô banqueiro de Degas, com a bengala deitada nas pernas, mostra um sujeito tão refinado e calmamente arisco que parece uma vinheta lombrosiana do que significa uma “classe social”. Depois, ambos tentaram a sua sorte nos salões artísticos, Manet com mais sucesso, mais ao gosto da época, ousado sem deixar de ser académico, Degas quase sem darem por ele. E ambos cultivaram relações ambíguas com o impressionismo, cuja estética não se lhes adequava inteiramente, e cuja dinâmica de grupo lhes desagradava.

