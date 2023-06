E quando o chatGPT entrar no sexo?

O que me inquieta em relação aos algoritmos não é aquilo que a inteligência artificial (IA) poderá fazer contra nós, é aquilo que nós podemos fazer contra uma IA humanizada e senciente. Não é nada de novo, diga-se. A ficção científica, de Dick a Spielberg, de Asimov a Scott, tem alertado para este perigo: quando formos capazes de fazer androides pensantes e sencientes, é provável que esses robôs sejam escravizados para as funções óbvias: sexo, guerra, trabalho manual. Ou seja, os nossos filhos e netos daqui a meio século estarão de novo no velho debate sobre a escravatura: uns considerarão que estes robôs humanizados são coisas e que, portanto, não têm direitos humanos, são bens transacionáveis ou no máximo animais domésticos; outros considerarão que, a partir do momento em que criamos humanoides sensíveis e pensantes, esses seres passam a ter direitos humanos pois têm autoconsciência do prazer, da dor, da finitude, do amor. Pode um homem amar uma androide? Pode, segundo “Blade Runner”. Um homem e uma androide podem gerar um bebé híbrido, a nova revolução mulata? Podem, segundo “Blade Runner 2049”.

