António e Christine

Estava tudo a correr tão bem. Agora sim, preparava-se o Governo da maioria estável para desenhar um Orçamento do Estado amigo, com baixas de impostos, subidas de salários, apoios às rendas, mais médicos de família, aconchegos para professores e investimento público com cimento PRR (já podemos ir ao banco, lembram-se?) e eis senão quando Christine Lagarde (há uma sina com Christines nesta maioria absoluta) veio gelar a sala. Se não querem que as taxas de juro continuem a subir para lá do final deste ano, tratem rapidamente de arrefecer a economia. Os bancos centrais é que mandam (deram-lhes este poder, habituem-se) e as ordens são para não subir salários, não cobiçar lucros, não alargar os cordões à bolsa, não pensar em vida boa. A escolha para o BCE é simples: mais austeridade para controlar a inflação ou taxas de juro imparáveis. Para o Governo de um país pobre e endividado, venha o Diabo e escolha (o Diabo é outra das nossas sinas).

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.