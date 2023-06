Agarrem-mesky senão eu mato-ovich

Quando falamos na loucura da guerra não é bem a isto que nos referimos. Os últimos desenvolvimentos do conflito na Ucrânia são difíceis de compreender, não pela crueldade, mas pelo ridículo. O grupo de mercenários Wagner, comandado por Yevgeny Prigozhin, que acumula a actividade beligerante com a de empresário da restauração, rebelou-se contra o Kremlin e tomou várias cidades russas, numa marcha triunfal a caminho de Moscovo. A 200 quilómetros da capital russa, o batalhão perdeu a vontade de depor a liderança militar russa e resolveu dispersar. Não sei como se diz “agarrem-me senão eu mato-o” em russo, mas a expressão foi certamente proferida. Depois de neutralizada a ameaça, Putin declarou que os revoltosos eram traidores. Sendo a traição em tempo de guerra um crime especialmente grave, o Presidente russo ofereceu aos insurgentes três opções terríveis: eles poderiam permanecer ao serviço do Ministério da Defesa; regressar a casa, para junto da família e amigos; fixar-se na Bielorrússia. No meu tempo, a traição era punida com a morte. Agora, o castigo mais pesado é ir viver na Bielorrússia. Parece-me um pouco ofensivo para a Bielorrússia, mas até agora não há notícia de resposta dos bielorrussos a esta agressão de Putin.

