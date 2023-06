A guerra civil das mulheres num mundo de homens

Qual é a matéria de um romance interessante? Há muitas respostas, com certeza, mas uma delas é a seguinte: o livro tem de mostrar as regras explícitas, os códigos implícitos e os tabus no campo do amor e da morte. Como é que se ama naquela sociedade/época? E como é que se vê a morte? E, de forma mais prosaica, o livro também tem de responder a duas perguntas adicionais: como é se trabalha naquele tempo? E como é que se come, isto é, como é que as pessoas se organizam dentro de casa?