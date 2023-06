Putin com pés de barro?

As críticas do fundador e dirigente do Grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, ao ministro da Defesa, às chefias militares e à oligarquia dominante (como se ele não integrasse essa categoria…) vinham-se acumulando ao longo dos últimos meses. Mas, até à passada sexta-feira, sempre tinha poupado Vladimir Putin, cujo círculo próximo desde há muito integrava.

Subitamente, porém, tudo mudou. E, no contexto da marcha para Moscovo do seu exército de mercenários, Prigozhin chegou mesmo a dizer que em breve a Rússia teria um novo Presidente.

Embora num contexto bem diverso, vieram-me à memória as imagens da tentativa de golpe de Estado de agosto de 1991, em que um conjunto de dirigentes do Partido Comunista Soviético, liderado pelo próprio vice-Presidente, Gennady Yanayev, esteve à beira de depor o então Presidente Mikhail Gorbachov.

Como é natural, a busca por explicações para uma tão inesperada atitude de Prigozhin começou de imediato. Tratou-se de uma reação contra uma alegada campanha visando a dissolução do Grupo Wagner, que teria conduzido, inclusive, ao bombardeamento de uma das suas bases de treino? Ou o objetivo pretendido era, antes, uma verdadeira mudança de poder no Kremlin, tentando explorar o manifesto atoleiro em que se transformou a invasão da Ucrânia? Ou haverá outras?

Por certo, o tempo tornará mais claras essas dúvidas. Mas, para já, há algumas reflexões que este episódio impõe.

A primeira dessas reflexões tem a ver com as afirmações de Prigozhin acerca da guerra na Ucrânia em que, indo mais longe do que alguma vez o tinha feito, contrariou por completo a narrativa oficial de Moscovo, falando num número muito elevado de baixas, criticando a própria invasão, por ter reforçado as capacidades militares ucranianas, em vez de as eliminar, e afirmando que a contraofensiva estava a ter êxito.

Prigozhin é um bandido e um torcionário, de calibre idêntico ao do seu anterior chefe. Mas, nesta matéria, talvez a sua leitura seja mais confiável. Porque conhece bem a realidade da guerra, em que o seu exército desempenhou um papel central. Porque não está no poder, nem tem expectativas políticas a gerir. E porque aquilo que diz coincide, em larga medida, com os dados que têm sido anunciados pelos países da NATO.

A segunda reflexão prende-se com a perplexidade gerada pela reação do regime russo. Não sou, evidentemente, um especialista em estratégia e tática militar. Mas não compreendo como é que a coluna do Grupo Wagner conseguiu, sem qualquer combate, ocupar algumas cidades e percorrer centenas de quilómetros em direção a Moscovo sem ser atacada.

Mais: a declaração de estado de emergência na capital e a construção de barragens à entrada revelaram uma aparente fragilidade de quem, em vez de reagir, opta por se entrincheirar.

A terceira reflexão está relacionada com o papel do Presidente da Bielorrússia, Aleksandr Lukashenko. Este, como todos sabemos, não passa de um fiel serviçal de Putin. Não tem qualquer estatuto para levar a cabo um papel autónomo de mediador. E isso significa que só falou com Prigozhin porque o chefe lho permitiu (para não dizer que disso o encarregou).

Mas aí surge a interrogação: porque é que Putin entendeu que era necessário negociar? E, como ninguém acredita que estivesse preocupado com o derramamento de sangue de inocentes cidadãos, de soldados das suas forças armadas e, muito menos, de mercenários do Grupo Wagner, a mesma explicação surge: o sentimento de fragilidade da sua posição e o receio de um eventual sucesso de Prigozhin.

Ao arrepio daquilo que sempre tem sido a sua postura, Putin optou, assim, por ser conciliador. E, depois de um inicial e violento discurso de condenação, o czar do Kremlin fez saber que os processos criminais contra os insurretos seriam arquivados e que o seu líder se poderia tranquilamente retirar para a Bielorrússia.

Pelo seu lado, Prigozhin cedeu. O que pode ser lido como o reconhecimento de um erro de cálculo, seja por contar com um apoio das forças armadas que não se registou ou com um movimento popular de apoio, que também se não verificou. E Putin, que não tem palavra, já veio dizer que, afinal, os líderes da rebelião serão punidos. Prigozhin que se cuide, portanto. E, sobretudo, como disse o general David Petraeus, numa alusão aos “acidentes” que têm sofrido antigos apoiantes destacados do Presidente russo, que tenha muito cuidado perto de janelas abertas…

A quarta e derradeira reflexão é prospetiva e respeita às possíveis consequências deste episódio.

Há quem, de forma algo otimista, veja em tudo isto o princípio do fim de Putin. Creio que é algo exagerado. Que está numa situação pior do que estava há quatro dias atrás, é uma evidência. Mas Putin mantém, sobre a sociedade russa, um domínio férreo.

Uma sociedade que, há que lembrá-lo, não tem uma experiência e uma prática democrática consolidadas, pois tem vivido, fundamentalmente, sob o jugo de regimes ditatoriais (os czares, depois o comunismo, agora Putin). Rodeou-se de um conjunto de apaniguados, civis e militares, com quem repartiu dinheiro e poder. E o receio que demonstrou pode até conduzir ao reforço da repressão.

Só vejo, por isso, um caminho para o regime implodir: que se tornem evidentes os custos, humanos e materiais, da intervenção na Ucrânia. É que, tal como a guerra no Afeganistão teve um papel importante no colapso da União Soviética, também o conflito com Kiev pode contribuir para a queda de Putin e para a democratização da Rússia.