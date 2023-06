Perplexidades da política científica nacional

O que explica este abandono da Ciência à precariedade laboral sistémica e permanente dos investigadores doutorados quando o Governo faz propaganda com a “Agenda do Trabalho Digno”?

Por que não gera escândalo social e político o facto de os profissionais de investigação científica serem os únicos trabalhadores a quem a admissão por concurso público internacional aberto e/ou financiado por um instituto público (isto é, a Fundação para a Ciência e a Tecnologia, FCT) não lhe permite acesso à carreira, mas “apenas” a contratos de trabalho com a duração de seis anos, uma tipologia de contrato proibida nos outros sectores de atividade?

Quais os sinais que os nossos governantes e políticos querem transmitir ao defenderem publicamente um modelo económico para o desenvolvimento do país centrado no conhecimento, tecnologia e inovação, quando promovem políticas de financiamento da Ciência e Tecnologia direcionadas para a promoção e manutenção da precariedade laboral dos investigadores doutorados?

Sublinhe-se que a investigação científica é o único sector de atividade em Portugal para o qual o contrato de trabalho não é a regra única para estabelecer as relações laborais. As instituições do sistema científico e tecnológico nacional continuam a poder usar o financiamento público para contratar investigadores doutorados através de bolsas de pós-doutoramento.

O que pretendem alcançar os nossos governantes e políticos com a permissão e incentivo que dão às Instituições de Ensino Superior públicas para “acomodarem” os investigadores contratados por financiamento público em Unidades de Gestão I&D privadas sem fins lucrativos, suprimindo a estes trabalhadores o direito de participação nos destinos da instituição pública onde trabalham, muitos dos quais há mais de 20 anos?

Por que se mantém na invisibilidade mediática a multidão de investigadores precários cujo trabalho e talento foi (e é) decisivo para os grandiosos currículos científicos de pessoas a quem se dá colossal credibilidade científica e tão grande relevância social?

Qual o bem público que se pretende preservar com a legislação “do tipo avulso” que viola o previsto nos estatutos das carreiras de investigação científica e docente para permitir às instituições de Ensino Superior públicas a abertura de concursos internos de promoção a categorias intermédias e de topo, impedindo que os investigadores e docentes precários que trabalham nessas instituições possam também ser opositores a esses concursos?

Quais os sinais que o nosso governo pretende transmitir ao substituir o programa CEEC-Institucional (a 2ª edição financiou a 100% 305 contratos durante 6 anos - 124 posições de carreira e 181 posições a termo resolutivo certo ou termo incerto) pelo “FCT- Tenure” - um programa que assegura o financiamento a 50% durante 3 anos de contratos para posições das carreiras de investigação científica ou docente?

Deixo as perplexidades acima enunciadas à consideração superior dos nossos governantes e políticos, e de todos aqueles que ocupam cargos de liderança nas instituições do sistema científico e tecnológico nacional. Como cidadão alerto que enquanto permitirmos a discriminação negativa sobre os investigadores doutorados, a democracia portuguesa não se poderá orgulhar do desempenho das nossas universidades e politécnicos por melhor que seja o seu posicionamento nos rankings internacionais ou por mais bem sucedidas que sejam na competitividade internacional pela obtenção de financiamento. Sublinho ainda que a maior parte dos investigadores está na Ciência pela paixão da descoberta, trabalhando todos os dias com a esperança de produzir conhecimento e tecnologias capazes de melhorar a vida de todos.