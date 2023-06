A ideologia europeia

A escritora albanesa Lea Ypi publicou um precioso livro de memórias sobre o seu país natal, em 2021, com o título “Livre”. Até à derrocada da URSS, a Albânia era o último bastião do estalinismo na Europa e um dos países mais isolados e repressivos do mundo. Hoje, é um país candidato a entrar na União Europeia, com negociações em curso desde o ano passado. Para Lea Ypi, "desde a queda da União Soviética, a União Europeia tornou-se a ideologia de todo o país, uma alternativa ideológica" na qual se projetam as esperanças dos albaneses, afirmou numa entrevista recente ao Politico.

Mas que coisa poderá ser uma ideologia europeia?

A ideologia da Europa não pode ser meramente deduzida das ideologias políticas circunstancialmente preponderantes nas democracias que a compõem. É uma ideologia pós-nacional. A génese do projeto europeu, nos anos 50, deveu-se a uma confluência de correntes ideológicas que, nas esferas nacionais, eram – e são ainda – adversárias. Seria insólito que uma organização que radica no consenso se consagrasse, posteriormente, ao dissenso.

É por isso que, nas sedes do poder decisório e legislativo da UE, as forças políticas maioritárias nos Estados-membros se empenham em consensos. É certo que o consenso tem efeitos secundários: uma certa inibição do dinamismo criativo, uma morosidade por vezes exasperante, um risco real de apatia. Mas é o consenso que permite à UE alcançar aquilo que os seus membros, por si sós, não conseguiriam. Ao contrário do que alegam os cínicos, o consenso não é a modorra, muito menos é a morte da política. A política tem de acordar o conflito e o consenso num "consenso conflitual", na feliz expressão de Paul Ricoeur. É uma tensão orientada para o acordo, ou, com Manuel Fernandes Tomás, "a conciliação praticável dos interesses que se combatem" (1821).

Para além dos valores da democracia liberal e social, a ideologia da Europa é o consenso, a reciprocidade e a cossoberania. Desenganados das ideologias adventícias e liberticidas, foi essa a ideologia escolhida pelos países de Leste. É nela que hoje vislumbram um futuro próspero e justo; e, acima de tudo, a paz, um bem periclitante e escasso, com que não contam do lado onde nasce o Sol.

Durante a primeira metade do século passado, os europeus chacinaram-se mutuamente. No pós-guerra, decidiram que não voltariam a fazê-lo. Com base nesta lição, o projeto europeu proporcionou 70 anos de paz aos países que o integraram. No nosso continente, o contrário disso é a Rússia, que já invadiu ou agrediu militarmente várias nações vizinhas. Tal não impede que haja em Portugal um partido, o PCP, que é simultaneamente capaz de retorquir à presidente do Parlamento Europeu, na Assembleia da República, que a UE "empurra os povos para a guerra”, de sustentar a narrativa de Putin sobre o “poder nazi” na Ucrânia e de protestar contras as “ingerências” de Bruxelas nas soberanias nacionais – muito mais graves, evidentemente, que a ingerência militar da Rússia na soberania nacional da Ucrânia.

A UE tem sido uma notável força democratizadora dos países que antes se encontravam sob influência soviética. Na mera perspetiva de aderirem à União, estes países adotaram as regras democráticas dos seus vizinhos a Oeste, o que concorreu para o apaziguamento de diversos focos conflituantes da região. Para cumprirem com os critérios de Copenhaga, estas nações produziram políticas e legislação conducentes, por exemplo, à abolição da pena de morte, à salvaguarda dos direitos das minorias e ao combate à discriminação das mulheres. Com vista à adesão, a Turquia aboliu a pena de morte no início deste século.

A degradação do Estado de Direito na Hungria e na Polónia, se mina por dentro a solidez dos princípios fundadores da UE, também prova, a par da saída do Reino Unido, que, ao contrário de outras ideologias, a ideologia europeia não é uma hegemonia, não é um totalitarismo.

Para além do atual regime russo, a grande ameaça à União Europeia é hoje o medo do futuro, que os populistas vampirizam para proveito eleitoral – a começar pelos regimes húngaro e polaco. Para os albaneses, como para os ucranianos, o medo é todo outro: é o medo de ficarem à porta da UE. Esse é um medo que não devemos consentir. Um medo que devemos cancelar.

E que não se diga que não há alternativa à União Europeia. Essa alternativa é a desunião. É o darwinismo das nações. Porque a ideologia europeia é a antítese do nacionalismo. O seu antídoto. Os albaneses, como os ucranianos, são patriotas. Eles perceberam há muito que ser patriota, hoje, é ser europeu.