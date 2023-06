Os últimos dias de Putin

O que não sabemos sobre o que aconteceu na Rússia no final da semana passada é imenso. E as interpretações que variam entre a conspiração mais delirante e tudo servir para provar a razão de quem interpreta os factos servem-nos de pouco. Mas há algumas conclusões, mesmo que provisórias, que podemos tirar. E a mais evidente é que a guerra não está a correr bem a Putin.

Qualquer tese sobre o que aconteceu na Rússia nos últimos dias tem de reconhecer que não é bom para o líder de um país em guerra que o chefe dos seus mercenários ameace os chefes militares e políticos, primeiro, e o próprio presidente, depois.

Como recordava o Financial Times, Prigozhin disse o que o Ocidente tem dito (e no Ocidente alguns não têm acreditado ou querido acreditar por razões várias e normalmente já percebidas): “[o ministério] da defesa está a tentar enganar o público . . . e a contar uma história de que houve uma agressão louca da Ucrânia, que, junto com todo o bloco da NATO, a Ucrânia planeava atacar-nos. (…). [A invasão] foi iniciada por um motivo completamente diferente”. Prigozhin tem a sinceridade e honestidade de um assassino a soldo e até pode voltar ao combate e jurar a justeza da guerra, ou desaparecer por uma janela alta. É quase indiferente. Isto foi dito e algures foi ouvido.

Outra conclusão que podemos tirar é que mesmo quem apoiou o desafio a Putin não o fez por desejo de paz. Os antiguerra, que os há mas não sabemos quantos são nem onde estão, não saíram à rua. Provavelmente, compreensivamente. Mas não podemos ignorar esse facto. E também é desonesto dizer-se, e por cá há quem diga, que os apoiantes da Ucrânia torceram por Prigozhin. É falso.

O silêncio da China também disse alguma coisa. No final houve provas de amor. Mas foi no final. Mas se a China achou que o que se estava a passar e o que ia acontecer não era evidente, isso quer dizer alguma coisa sobre o que a China pensa da estabilidade e robustez de Putin por estes dias.

O que a Europa e o Ocidente terão pensado nestes dias é o que Henry Kissinger terá dito sobre a guerra Irão-Iraque nos anos oitenta: que pena não poderem perder ambos. Porém, desta vez pode ter acontecido. E, no entanto, a Europa não ficou nem um pouco mais descansada. É possível que estes dias tenham aberto oportunidades imediatas e, talvez, de médio prazo, para o esforço de guerra da Ucrânia. Entre o efeito imediato no terreno à questão da moral e da autoridade, é possível que o efeito seja favorável. Mas também pode haver a necessidade de exibir maior músculo e agressividade do lado russo. Essa será, naturalmente, a preocupação dos ucranianos, em primeiro lugar. A Europa partilhará dessa. Mas tem outra, maior.

Desde o começo da guerra - provavelmente desde há muito mais tempo que isso - a Europa não tem ideia do que pode acontecer se e quando Putin sair. Essa incerteza é mais preocupante se Putin sair contra a sua vontade. À força ou não. Seja porque ninguém deseja assistir à implosão descontrolada de uma potência nuclear (foi por isso que no fim da Guerra Fria os vencedores foram tão generosos com os vencidos), seja porque no dia seguinte o problema pode apenas ser maior. Não sabemos e não saberemos. E, por muito que se critique a União Europeia e o Ocidente, não há muito que possamos consequentemente fazer quanto a isso.

Os defensores dos argumentos de Putin ao longo dos últimos meses e anos vão agora tentar convencer-nos de que Putin é melhor que qualquer outra opção. Mais vale um diabo conhecido, dirão. E, eventualmente, depois dirão que para isso o melhor é dar-lhe o que quer - pelo menos em parte - para que não perca a guerra, a face e, consequentemente, a Rússia. A verdade é que isso é moralmente errado e politicamente inútil. Nem a Ucrânia pode ser um pequeno troféu dado pelo Ocidente a Putin para exibir aos seus adversários internos, nem é certo que isso, ou outra coisa qualquer, mantenha ou não Putin no poder.

A Europa quer, para já, duas coisas da sua relação com a Rússia: que pare a guerra e desocupe os territórios da Ucrânia que invadiu, primeiro, e que adiante deixe de ser uma ameaça à paz e segurança regionais. Tudo o resto, do Estado de direito à democracia, passando pela liberdade e as relações económicas, vêm depois. Embora tipicamente uma coisa e outra surjam a par, as prioridades são claras.

Resumindo, aquilo que sabemos é que estes últimos dias de Putin foram maus para o Presidente da Rússia. Se estes são os seus primeiros últimos dias, ou não, só saberemos mais tarde. E se isso é bom ou não, é coisa que não depende fundamentalmente de nós. Temos de pensar num qualquer dia seguinte, sabendo que influenciamos pouco e decidimos quase nada. E, entretanto, continuar a apoiar a Ucrânia. Putin nunca cederá a um adversário sem força.