O que fazer com uma filha de 16 anos que quer dar a volta ao mundo?

Porque é que tanta gente vê loucura - e não liberdade - no surfista da onda da Nazaré ou nesta garota, que, tendo 10 mil horas de mar, quis fazer uma circum-navegação? Quando é que nos tornámos estas criaturas medrosas, sem espírito de aventura, sem noção do risco inerente à liberdade? A obsessão em reduzir o risco para zero afasta-nos todos os dias da liberdade, que passa a ser vista como "loucura" ou "irresponsabilidade". Somos a civilização que fecha jovens e crianças em redomas, somos a civilização que ainda não foi capaz de ir a Marte, nem sequer temos essa imaginação, essa urgência