whitetrashlivesmatter

“Mataram a Cotovia”, de Harper Lee, costuma aparecer nas listas dos grandes romances. Listas são listas, são como os chapéus, há para todos os gostos e são todas tão discutíveis como o horóscopo. Eu não gosto deste romance, acho estranho a sua colocação em patamares tão elevados. Não gosto do estilo de narração e, já agora, não gosto do racismo escondido de Harper Lee. Sucede que esse racismo escondido é do agrado do politicamente correto que domina o mundo das letras e artes hoje em dia.