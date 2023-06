Ponto de ordem sobre a lei das Ordens

A Assembleia da República fez na passada semana um pré-debate sobre a proposta de lei do Governo que propõe a revisão dos estatutos de um conjunto significativo de Ordens e outras associações profissionais de natureza pública cujo debate na generalidade, propriamente dito, está agendado para 19 de julho. Seguir-se-á previsivelmente a partir de setembro o debate na especialidade.

O objetivo do Chega ao promover este debate por antecipação não foi debater o que consta de facto da proposta de lei, mas, como já começa a ser costume, fazer barulho e semear confusão. Na tentativa de cavalgar a contestação de diversas Ordens profissionais à proposta do Governo, baseada em críticas que devem ser consideradas com a devida atenção, o Chega, mimeticamente seguido pelo PSD, foi acusar o Governo de pretender coisas que lá não estão e abster-se de debater seriamente coisas que lá estão e que são de facto motivo de preocupação.

Importa referir desde logo que a apresentação pelo Governo desta extensa proposta de lei que, em mais de 700 páginas, visa rever os estatutos de diversas Ordens e associações profissionais, não pode ser considerada uma surpresa, dado que decorre da aprovação da Lei 12/2023 que foi aprovada em dezembro passado com os votos do PS, da IL e do PAN e que obriga o Governo a apresentar uma proposta de lei de alteração dos estatutos das associações públicas profissionais já criadas e demais legislação aplicável ao exercício das profissões, ouvida cada associação pública profissional.

Em relação a este último inciso, “ouvida cada associação pública profissional”, as coisas parece que não começaram bem. As Ordens que criticam a proposta de lei afirmam, e não temos razões para duvidar, que foram “ouvidas” sem que lhes tenha sido dado um tempo mínimo para se pronunciar sobre uma legislação fundamental para o exercício das profissões que, em nome do Estado, são chamadas a regular.

A audição atempada das associações profissionais não pode ser tratada pelo Governo como uma mera formalidade e a avaliar pelas tomadas de posições manifestadas por diversas associações profissionais, foi isso que aconteceu. O Governo afirma que ouviu, mas até prova em contrário, o que lhe entrou por um ouvido terá saído pelo outro.

A revisão dos estatutos das associações públicas profissionais decorre de uma lei que não foi consensual. Teve apenas os votos favoráveis do PS, da IL e do PAN. Assim sendo, é natural que suscite discordâncias. O Governo defende a sua proposta em alguns pontos com o argumento de autoridade de que se limita a concretizar o que decorre da lei já aprovada. Convenhamos que não é grande argumento, desde logo porque ter maioria não significa necessariamente ter razão e porque não se pode exigir que quem discordou de normas aprovadas em dezembro passado passe a concordar com a sua concretização na base do argumento de que já foram aprovadas.

Em termos gerais, dado que a discussão desta proposta de lei não dispensa a consideração do que especificamente se propõe para cada uma das profissões consideradas, há alguns aspetos que importa equacionar.

Um deles diz respeito ao acesso às profissões. Independentemente do que algumas Ordens possam considerar, não devem ser admitidas restrições injustificadas – sublinho o injustificadas - à liberdade de acesso e de exercício das profissões. Obtida a habilitação académica necessária para o exercício de uma profissão, não deve ser permitida a exigência de uma dupla habilitação, obtida, designadamente, a partir de exames eliminatórios ou outros obstáculos de natureza administrativa impostos pelas Ordens. Os jovens que obtêm uma formação académica habilitante para o exercício de uma profissão não podem encontrar na respetiva Ordem ou Associação Profissional uma instituição que em vez de contribuir para a sua integração na profissão seja um obstáculo a essa integração.

Uma outra questão, ainda relacionada com o acesso às profissões, tem que ver com a remuneração dos estágios. Não é aceitável que os jovens que integram a geração considerada a mais qualificada de sempre se vejam obrigados a implorar pela frequência de estágios gratuitos, ou ficticiamente remunerados, ou a frequentar duplos estágios para terem acesso a uma profissão para a qual têm as habilitações legalmente consideradas e exigidas para o exercício dessas mesmas funções. Por isso, o estágio que não seja curricular, isto é, que não faça parte integrante do curso que confere a habilitação académica, deve ser remunerado pela entidade beneficiária sempre que implique prestação de trabalho pelo estagiário.

Não ignoro a especificidade do estágio de advocacia e as consequências indesejáveis que um regime menos ponderado possa provocar enquanto fator impeditivo da admissão de estagiários em escritórios em que o exercício da advocacia seja exercido a título individual. Este problema não pode ser ignorado. Não se deve adotar uma solução que leve a que os estagiários que não tenham acesso a grandes escritórios sejam privados do estágio ou, pior ainda, sejam forçados a declarar remunerações fictícias para terem acesso a ele. Encontrar uma solução justa para este problema, em que o estágio seja dignamente remunerado, mas isso não seja impeditivo do acesso à profissão, é um desafio que se coloca a este processo legislativo.

Um outro ponto crítico diz respeito à admissão de sociedades multidisciplinares, através das quais podemos vir a ter sociedades com um alargado conjunto de profissionais de diversas áreas — advogados, arquitetos, contabilistas, solicitadores, médicos, enfermeiros — em que sejam todos contratados por uma mesma sociedade, o que levanta graves problemas, seja de deontologia e de sigilo profissional, seja no âmbito de informações confidenciais, de avaliações independentes e isentas de casos ou da forma de atuação dos profissionais, que ficam nas mãos das suas entidades empregadoras, podendo haver o risco do não cumprimento dos deveres deontológicos de cada uma das profissões.

Neste aspeto, o papel das Ordens não pode ser menosprezado. Não sendo sindicatos nem devendo ser confundidas com eles, são associações de natureza pública a quem o Estado delega funções que são de indeclinável interesse público, na regulação do exercício das profissões e designadamente no exercício do poder disciplinar sobre os respetivos membros. Aqui, os poderes das associações profissionais são indeclináveis e não pode ser permitido que o exercício da medicina, da enfermagem, da advocacia, da engenharia, da arquitetura, ou de outras profissões relativamente às quais se justifique a existência de Associação Profissional possam ser exercidas por quem não tenha habilitações reconhecidas nos termos da lei e não esteja sujeito à fiscalização pública da idoneidade com que exerce a profissão.

Na verdade, este processo começou mal, com a aprovação da Lei 12/2023 em dezembro do ano passado e continua mal, quer quanto à forma atabalhoada como o Governo apresenta agora a proposta de lei quer quanto a aspetos do seu conteúdo que não são aceitáveis.

O melhor que se pode esperar, se é que os tempos de maioria absoluta em que vivemos ainda permitem algum otimismo, é que a maioria que suporta o Governo arrepie caminho, ouça os profissionais e quem os representa, e não sobreponha os interesses das multinacionais e as imposições neoliberais de instituições como a OCDE, sem qualquer legitimidade democrática, ao interesse geral da sociedade que exige uma regulação idónea do exercício de profissões que interferem diretamente com a garantia de direitos fundamentais dos cidadãos.