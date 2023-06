O povo quer um "Novo Pacto de Confiança"

Os resultados das últimas sondagens, e em particular a do ICS que o Expresso foi apresentando ao longo de 3 semanas, não enganam: i) os portugueses estão desiludidos com o PS, ii) não estão convencidos com o PSD, iii) não confiam em praticamente nada nem ninguém e iv) não querem ouvir falar de eleições tão cedo. No fundo, o nosso povo, que sempre foi melhor do que as nossas elites, tem um não-sei-quê de sensatez poética: corre todos a "chulos" enquanto dança a chula; para melhor está bem, está bem, para pior já basta assim.

O país sobrevive. A sua resiliência é grande: quando não há marisco há tremoços, quando não há cação há beldroegas. Não sorriam nem rasguem vestes, não estou nem a tentar fazer graça nem a apoucar ninguém: a história gastronómica do país – das tripas às migas – demonstra mesmo uma capacidade inventiva das gentes, para fazer face à pobreza. É uma arte nossa, de viver com o que há. E isso não se vê só na gastronomia.

Politicamente, o país sobreviveu à I República e ao Costa, o Afonso. Sobreviveu ao Estado Novo e à ditadura. Sobreviveu ao PREC e aos comunistas. Sobreviveu à bancarrota e ao Sócrates. Sobreviveu e pagou todos os dislates corruptos de elites corruptas. Sobreviver, salvo raros momentos de prosperidade colectiva e desígnio comum, é o estado natural dos portugueses. E podemos bem continuar assim. Com uma ajuda dos amigos europeus, à custa do esbulho fiscal de poucos, alijando expectativas de muitos, a coisa vai, apesar de Costa, o António.

Mas é inexorável que a vivência lusa se tenha que resumir à sobrevivência? Uma vida feita somente do que sobra, do que há? Uma vida centrada, apenas, em sobreviver até ao fim do mês? Talvez. E talvez não queiramos aspirar a mais. E talvez isso não seja assim tão mau. Ou não fosse esse o ritmo da vida em Portugal, como a conheceram os nossos velhos, como a temos experimentado nós. A única vida que os que permanecem, por opção ou por falta dela, conhecem. Mas é isso que, num bocejo de conformismo, queremos deixar aos novos?

O que parece, hoje, final, grave, gravíssimo, tende, ante a sobre-exposição, a tornar-se corriqueiro, ultrapassado, o que lá vai lá vai, normal. E, em contrapartida, alguns dos que hoje parecem incapazes, insuficientes, tão distantes em competência e carisma dos líderes do passado, serão, amanhã, os líderes do passado de quem no futuro se terá saudades. Esta conjugação de relativismos, que, qual mito do eterno retorno, faz com que, repetidamente, o que parece final afinal não é, e que quem parece insuficiente afinal também não é, não é necessariamente um sinal de esperança, ainda que possa bem ser uma derrogação de desesperança.

Certo é que, mesmo com a inflação a inflectir, as famílias portuguesas atravessam um período difícil. Sobretudo aquelas que têm um crédito à habitação para pagar. E, quem muito se ocupa do dia-a-dia, pouco tempo ou estímulo tem para se importar com o futuro.

Louvava a nossa arte de bem viver com o que há. Mas o que há pode ser mais, não tem que ser inexoravelmente pouco. Portugal não tem que estar condenado ao fado do pobrete mas alegrete.

Há duas semanas falei aqui das elites, e da necessidade imperiosa de se renovarem. Destas elites espera o povo um novo rumo, uma nova esperança. Algo, para lá da espuma dos dias, que possam aspirar para si e para os seus.

O povo não quer ouvir, depois de conhecer os rankings das escolas e de verificar que aquela onde os filhos andam tem um desempenho miserável, narrativas muito elaboradas e desacreditações indulgentes, proto-sociológicas, da clamorosa diferença entre privado e público. O povo quer que as escolas a quem confia os seus filhos seja melhor.

O povo não quer ouvir o quão bom e virtuoso é o SNS. O povo quer a primeira consulta de especialidade, o médico de família e a cirurgia. O povo quer que o filho ou o neto não vá nascer a 300 km, depois da mãe ter feito uma gincana entre urgências hospitalares encerradas.

O povo não quer ouvir e ver com espanto o que se passa na TAP, e perceber que é possível uma administradora, feita depois Secretária de Estado, receber de indemnização – só porque o feitios dela e o da CEO eram incompatíveis – meio milhão de euros, que é aquilo que, se não pagasse impostos e não gastasse nada, um português que recebe brutos 1.411 euros (rendimento médio em 2022) conseguiria juntar ao fim de 25 anos. O povo só quer ganhar mais e pagar menos.

Nem de propósito, na semana passada, no dia 21, lembrei-me que passaram 12 anos sobre o dia em que Pedro Passos Coelho tomou posse como Primeiro-ministro, com a missão de salvar o país da bancarrota. Nesse dia, Passos Coelho afirmou que Portugal necessitava de um "Novo Pacto de Confiança". Salvar o país da bancarrota, dizia, depois de Sócrates ter aumentado a dívida pública de 72% do PIB para 114% em apenas 7 anos. Salvou. Reduziu o défice de 11% para 3%, deixou a economia a crescer, o desemprego a descer e libertou o país do jugo dos credores.

As histórias particulares das dificuldades dos portugueses, nesse tempo, merecem respeito, atenção, compaixão. Mas há uma lição que a revolta concentrada nesse homem que teve a mais árdua tarefa no Portugal democrático teima em impedir que o país aprenda: sem desígnio, sem esforço e sem coragem, o país não prosperará. Mais: se quem vier antes desbaratar o país e desaproveitar as oportunidades, quem vier depois terá tarefa mais difícil. E, qual mito do eterno retorno, encontrar-nos-emos novamente nesta condição. Outra vez. Outra vez. Outra vez.

Escusam de vir acusar-me de saudosismo, e de todos os ismos sempre prontos na ponta da vossa língua. Deixem as ofensas e os ódios no lugar onde têm guardado o vosso ímpeto reformista e a vossa participação cidadã: na gaveta. Não há nisto nada de saudade, e nem é isto um renovado apelo ao regresso de Passos ou uma crítica insanável a quem hoje tem a obrigação de ser alternativa. Isto é apenas realismo: Portugal precisa, novamente e urgentemente, de um «novo pacto de confiança».

Isto reconhecido, já só falta o pacto, a confiança e quem lhe dê rosto. Quem melhor souber interpretar este anseio, será o próximo Primeiro-ministro escolhido. Ou então, o Governo simplesmente cairá de podre e pegar-lhe-á quem estiver no lugar certo, na hora certa. Outra vez.

Pedro Gomes Sanches escreve de acordo com a antiga ortografia